31 января 2020, 13:12
Мужчины попали в суд из-за стрельбы на свадьбе в Санкт-Петербурге
Ранее в декабре гости кавказской свадьбы устроили стрельбу в Санкт-Петербурге. Суд готовится рассмотреть их дело. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Недалеко от набережной Обводного канала четверо мужчин от 19 до 30 лет открыли огонь. Они вышли из автомобилей Audi и Mercedes, выстрелили в воздух, а потом сломали стекло и помяли дверь ГАЗели, которая оказалась рядом. Через некоторое время их задержали сотрудники городской полиции.
У одного из-задержанных правоохранители изъяли газовый пистолет.
Гостям свадьбы грозит наказание по статье «Хулиганство с применением оружия; угроза убийством».