Мужчины попали в суд из-за стрельбы на свадьбе в Санкт-Петербурге

Недалеко от набережной Обводного канала четверо мужчин от 19 до 30 лет открыли огонь. Они вышли из автомобилей Audi и Mercedes, выстрелили в воздух, а потом сломали стекло и помяли дверь ГАЗели, которая оказалась рядом. Через некоторое время их задержали сотрудники городской полиции.

У одного из-задержанных правоохранители изъяли газовый пистолет.

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