Мужчины подрались в хостеле Санкт-Петербурга

Примерно в три часа ночи жители хостела поспорили и начали драку. Двое мужчин избили третьего. Потерпевший выбежал на улицу и попросил помощи в полиции и скорой помощи.

Позже его доставили в больницу. Медицинские сотрудники диагностировали перелом нескольких ребер и синяки.

Сотрудники Росгвардии Центрального района задержали нападавших и доставили их в отдел полиции.