    27 мая 2020, 15:20

    Мужчины подрались в хостеле Санкт-Петербурга

    Ольга Ситникова

    Мужчины устроили застолье в петербургском хостеле. Во время распития алкоголя между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Одного участника госпитализировали с переломом ребер, остальных доставили в отдел полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-служба вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

    Примерно в три часа ночи жители хостела поспорили и начали драку. Двое мужчин избили третьего. Потерпевший выбежал на улицу и попросил помощи в полиции и скорой помощи.

    Позже его доставили в больницу. Медицинские сотрудники диагностировали перелом нескольких ребер и синяки.

    Сотрудники Росгвардии Центрального района задержали нападавших и доставили их в отдел полиции.