27 мая 2020, 15:20
Мужчины подрались в хостеле Санкт-Петербурга
Мужчины устроили застолье в петербургском хостеле. Во время распития алкоголя между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Одного участника госпитализировали с переломом ребер, остальных доставили в отдел полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-служба вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Примерно в три часа ночи жители хостела поспорили и начали драку. Двое мужчин избили третьего. Потерпевший выбежал на улицу и попросил помощи в полиции и скорой помощи.
Позже его доставили в больницу. Медицинские сотрудники диагностировали перелом нескольких ребер и синяки.
Сотрудники Росгвардии Центрального района задержали нападавших и доставили их в отдел полиции.