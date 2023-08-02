Происшествия 02 августа 2023, 05:49 Мужчины на катере сбили катавшуюся на сапборде мать с ребенком в Нижнем Тагиле E1.ru: в Нижнем Тагиле мужчины на катере сбили катавшихся на сапборде девушку с ребенком Pxhere

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Мужчины на катере сбили мать, которая каталась с ребенком на сапборде в Нижнем Тагиле Свердловской области. В этот момент мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом муж пострадавшей женщины сообщил порталу E1.ru.

Женщина, по словам ее супруга, вместе с друзьями ночью решила покататься. Молодые люди приняли меры предосторожности. На них были спасательные жилеты, а место, где были сапборды, компания подсветила диодными лентами. Компания поплыла вдоль береговой линии в сторону цирка, отметил собеседник издания.

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«Когда мы возвращались в сторону „Демидов Плаза“, доску моей жены, на которой еще сидел средний сын, сбила моторная лодка, в которой находились два пьяных, назвать их людьми я не могу», — сказал муж пострадавшей.

В результате столкновения женщина получила серьезную черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в реанимации больницы № 1. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Находящийся с матерью на доске ребенок не пострадал.

Муж пострадавшей сейчас разыскивает очевидцев наезда катера.

Девочка оказалась в больнице из-за катера, который задел ее винтом на реке Сок в Самарской области. Как сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, заведено уголовное дело.