Мужчины из Сочи утроили перестрелку с пенсионером

Трое мужчин из Сочи стреляли из травматического оружия в пожилого человека. Их задержали сотрудники правопорядка на одной из улиц Адлерского района. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщил «Царьград».

К правоохранителям Адлерского района Сочи обратилась местная жительница. Она поделилась информацией о том, что на одной из улиц случилась перестрелка. На место выехали сотрудники ДПС и патрульно-постовой службы.

Выяснилось, что между 60-летним местным жителем и тремя незнакомыми ему мужчинами произошла потасовка. После этого незнакомцы стали палить из травматического оружия в пожилого мужчину, а после чего скрылись на автомобилях. Потерпевший получил ранения ног.

«Мужчин в возрасте от 30 до 38 лет удалось задержать на одной из улиц Адлерского района. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Им грозит до семи лет тюрьмы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.