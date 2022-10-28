Мужчины из Ломоносова подожгли автомобиль женщины из мести | 360°

28 октября 2022, 12:49
Мужчины из Ломоносова подожгли автомобиль женщины из мести
Накануне у дома № 16 на улице Федюнинского в Ломоносове двое мужчин решили поджечь автомобиль марки Jaguar на фоне мести. Об этом написала Neva.Today.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, владелицей автомобиля является 38-летняя женщина, занимающая должность гендиректора в компании по производству минеральных удобрений.
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Во время допроса задержанные признались, что подожгли автомобиль из-за дорожного конфликта, участником которого была владелица машины.
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Санкт-Петербург
Поджоги
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