15 января 2024, 13:23
Мужчины до смерти избили должника из-за 20 тысяч рублей в Новосибирской области
Мужчина из Новосибирской области погиб из-за долга в 20 тысяч рублей. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил Telegram-канал «Экстренный Нск».
Преступление было совершено в Болотнинском районе. По предварительным данным, гражданин задолжал деньги местному магазину. Хозяйка торговой точки обратилась к знакомым, которые впоследствии жестоко избили жертву, добавил «Царьград».
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Пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело
Убийства
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