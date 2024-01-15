Происшествия 15 января 2024, 13:23 Мужчины до смерти избили должника из-за 20 тысяч рублей в Новосибирской области

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Мужчина из Новосибирской области погиб из-за долга в 20 тысяч рублей. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил Telegram-канал «Экстренный Нск».

Преступление было совершено в Болотнинском районе. По предварительным данным, гражданин задолжал деньги местному магазину. Хозяйка торговой точки обратилась к знакомым, которые впоследствии жестоко избили жертву, добавил «Царьград».

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Пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.