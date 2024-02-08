Эксклюзив 08 февраля 2024, 22:20 Мужчину зажало вагоном метро на станции «Арбатская» в Москве Движение поездов метро остановлено от «Курской» до «Киевской» из-за человека РИА «Новости»

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Мужчина упал под поезд на станции «Арбатская» на Арбатско-Покровской линии метро в Москве. Движение поездов от «Курской» до «Киевской» остановлено. О ЧП сообщил источник «360».

Мужчина оказался зажатым под вторым вагоном поезда. По информации источника, пострадавший подавал признаки жизни, когда его извлекали из-под вагона спасатели и медики. Позже стало известно, что мужчину вытащили из-под поезда.

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Дептранс Москвы сообщил, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Через 20 минут движение по Арбатско-Покровской линии метро восстановили и теперь вводят в график.