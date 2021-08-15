Мужчину застрелили на Кутузовском проспекте

В Москве полицейские обнаружили тело 28-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей „Убийство“ и „Незаконный оборот оружия“», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СК уточнили, что в ночь с 14 на 15 августа 2021 года недалеко от жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту, было обнаружено тело мужчины 1993 года рождения. Предположительно, в него стреляли из огнестрельного оружия.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информации о задержании подозреваемого не поступало. Пока неизвестно, что стало мотивом убийства.

День назад в Москве мужчина задушил девушку и скрылся. Он переплыл через реку. Его поисками сейчас занимается полиция. Свидетелем преступления стал прохожий.