Мужчину зарубили топором и закопали на дачном участке в Красноармейске

Посиделки двух приятелей на даче завершились жестоким убийством. Преступление произошло в Красноармейске. По данным источника «360» в правоохранительных органах, подозреваемый уже задержан.

Женщина обратилась в полицию с просьбой найти ее гражданского 50-летнего супруга, который вышел из дачного дома 11 ноября и больше не возвращался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что пропавший в тот день был у приятеля-пенсионера на дачном участке в СНТ «Заречье». Там они проводили время вместе и распивали спиртные напитки. Но в какой-то момент между ними произошел конфликт. В ссоре 68-летний мужчина нанес многочисленные удары топором своему другу, сообщает источник. После пенсионер закопал труп на своем участке.

Тело было найдено через 30 дней. На нем были обнаружены рубленные раны. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. С места происшествия изъяли отпечатки пальцев рук и следы вещества бурого цвета. Возбуждено уголовное дело.