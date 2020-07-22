Мужчину зарезали во время застолья в Ленобласти

Полицейские прибыли по вызову в одну из квартир и обнаружили там мертвого 57-летнего мужчину.

По данным правоохранителей, пострадавший и подозреваемый находились в гостях во время застолья. Злоумышленник попытался скрыться, однако ему это не удалось — полицейские его задержали.

Против мужчины возбудили уголовное дело.