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    22 июля 2020, 09:56

    Мужчину зарезали во время застолья в Ленобласти

    Анастасия Кременчугская

    В деревне Горка в Ленобласти двое мужчин устроили застолье. Между ними возник конфликт, в ходе которого один несколько раз всадил нож в ногу другого. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    Полицейские прибыли по вызову в одну из квартир и обнаружили там мертвого 57-летнего мужчину.

    По данным правоохранителей, пострадавший и подозреваемый находились в гостях во время застолья. Злоумышленник попытался скрыться, однако ему это не удалось — полицейские его задержали.

    Против мужчины возбудили уголовное дело.

    Новости SMI.FM