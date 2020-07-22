22 июля 2020, 09:56
Мужчину зарезали во время застолья в Ленобласти
В деревне Горка в Ленобласти двое мужчин устроили застолье. Между ними возник конфликт, в ходе которого один несколько раз всадил нож в ногу другого. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Полицейские прибыли по вызову в одну из квартир и обнаружили там мертвого 57-летнего мужчину.
По данным правоохранителей, пострадавший и подозреваемый находились в гостях во время застолья. Злоумышленник попытался скрыться, однако ему это не удалось — полицейские его задержали.
Против мужчины возбудили уголовное дело.