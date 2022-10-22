Мужчину зарезали в массовой драке возле подмосковного кафе | 360°

Происшествия 22 октября 2022, 15:20 Мужчину зарезали в массовой драке возле подмосковного кафе МВД: 31-летнего мужчину зарезали в драке возле кафе в Краснознаменске

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Драка возле кафе в подмосковном Краснознаменске обернулась смертью 31-летнего мужчины. Еще двое — 19-летний парень и 34-летний мужчина — попали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Все случилось на проспекте Мира 22 октября. По данным СМИ, конфликт разгорелся возле кафе «Берингов». Полицейские установили, что компании молодых людей поругались и стали драться. В ход пошел нож. Житель Астраханской области погиб на месте от полученных ран. Восьмерых участников драки доставили в отдел полиции для разбирательства.

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«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также розыск и задержание остальных участников инцидента», — отметили в пресс-службе управления МВД по Подмосковью.

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В соцсетях появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что на асфальте до сих пор остались следы крови.