Мужчину заподозрили в убийстве животного в Нижегородской области

Житель Выксы (Нижегородская область) из мести расправился с собакой соседа. Мужчина отравил одного пса, а ранее расстрелял другое животное. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Пострадавшая сторона указывает на записи с видеокамер, демонстрирующие соседа, подходящего к забору и зовущего собаку. Через 40 минут пес был уже мертв. Ветеринары заявили, что животное было отравлено.

Хозяева собаки уверены, что ее убил сосед. Они говорят, что летом он безжалостно стрелял в дворового пса, но тому удалось выжить. Житель Выксы объяснил свой поступок раздражением от постоянного лая собаки.

Нижегородцы говорят, что не ожидали подобной жестокости от многодетного отца — у соседа пятеро детей. Владельцы убитой собаки считают, что причина трагедии кроется в зависти или даже в мести. Они называют соседа неблагополучным. Он имеет несколько судимостей и у него отсутствует постоянный заработок.