Происшествия 17 мая 2023, 16:38 Мужчину заподозрили в убийстве в Ленобласти

Читать 360tv в

В Ленинградской области задержали 60-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве муниципального служащего. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

О гибели чиновника правоохранителям рассказала его супруга. По ее словам, мужчину прирезали в подъезде его же дома. Под подозрение попал местный житель, у которого был конфликт с погибшим. По данным издания, он подкараулил свою жертву и нанес ему несколько ударов ножом. Ранения оказались смертельными. Позднее подозреваемый явился с повинной.