Происшествия 29 июля 2023, 16:04 Мужчину заподозрили в убийстве супруги в квартире на востоке Москвы Против мужчины возбудили дело по подозрению в убийстве жены в квартире на востоке Москвы Telegram-канал СКР Москвы

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В Восточном округе Москвы правоохранители расследуют убийство женщины. Главным подозреваемым по делу проходит ее супруг, сообщили в столичном главке Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в субботу днем, 29 июля, в квартире жилого дома на улице Молостовых нашли труп 39-летней женщины. На теле потерпевшей зафиксировали ножевое ранение.

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Следствие установило, предположительно, муж во время ссоры пырнул ее ножом. Прибывшие на место криминалисты и следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Где находится подозреваемый — пока неизвестно.

За последние сутки это уже второе убийство на востоке Москвы. Вечером 28 июля у дома, который расположен на улице 9-я Парковая, нашли тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями груди.

Через несколько часов 42-летнего подозреваемого в убийстве удалось найти и задержать. Это бывший супруг потерпевшей, он уже дал признательные показания на допросе. Мотивом для жестокой расправы с женой, предположительно, послужила ревность экс-супруга.