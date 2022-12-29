Происшествия 29 декабря 2022, 22:27 Мужчину заподозрили в убийстве сожительницы в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали 44-летнего безработного мужчину, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщил «МК в Питере».

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«Невские новости» написали, что в одной из квартир на улице Карпинского нашли труп 45-летней местной жительницы, которая умерла из-за закрытой травмы головы. Под подозрение попал ее сожитель. Его поймали 27 сентября на улице Комсомола. Правоохранители предполагают, что он забил женщину до смерти.