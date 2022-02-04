Мужчину заподозрили в убийстве бабушки его партнерши в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело об убийстве пенсионерки в Иркутской области. Подозревается партнер ее внучки. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Подозреваемый сам обратился в полицию. Он заявил, что женщина могла уйти из частного дома, где жила, через открытый гараж.

По данным следствия, мужчине не нравилась пенсионерка, так как она страдала от деменции. По предварительной версии, во время очередной ссоры он избил ее и вывез в лес.

Мужчина задержан.