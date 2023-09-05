Происшествия 05 сентября 2023, 11:26 Мужчину заподозрили в попытке спрятать 35 килограммов гашиша в лесу в Москве Московские полицейские задержали подозреваемого в сбыте 35 килограммов гашиша Фото: «МВД МЕДИА»

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину по подозрению в торговле запрещенными веществами. Против него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

В ведомстве уточнили, что оперативникам удалось установить личность подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчину задержали в лесополосе рядом с деревней Игнатово, когда он прятал в тайники закладки с запрещенным веществом, чтобы потом их продать.

Реклама

Правоохранители изъяли у злоумышленника около 75 свертков массой более 35 килограммов, в которых, как установила экспертиза, находился гашиш. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Подозреваемого на время следствия отправили в изолятор.

Ранее полиция изъяла у 19-летнего москвича более 400 свертков с наркотиками. При себе у молодого человека было 43 пакетика, в трех из которых экспертиза обнаружила мефедрон.