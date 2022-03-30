Мужчину заподозрили в попытке дать взятку в Ленобласти

В Ленинградской области задержали местного жителя, которого заподозрили в попытке дать взятку сотруднику силового ведомства. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное ФСБ.

Правоохранители предполагают, что подозреваемый намеревался заручиться покровительством сотрудника ФСБ, чтобы торговать наркотиками на территории региона. После задержания в квартире мужчины нашли партию запрещенных веществ. Суд отправил задержанного в СИЗО.