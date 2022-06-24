Мужчину заподозрили в краже 16 гаджетов из салона сотовой связи в Пензенской области

Мужчина задержан по подозрению в краже 11 телефонов и пяти смарт-часов из салона сотой связи в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В полицию обратился сотрудник заведения. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник повредил входную дверь и совершил кражу.

Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Задержанный признался, что украл гаджеты для последующей продажи.

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.