Мужчину заподозрили в изнасиловании 7-летней падчерицы в Ленинградской области

В Ленинградской области задержан мужчина по подозрению в изнасиловании семилетней падчерицы. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать девочки. В тот же день задержали отчима пострадавшей. Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Подмосковье начался судебный процесс над предполагаемым магом-педофилом Сергеем П. Одной из его жертв стал 15-летний мальчик: мужчина всячески истязал подростка. Мать юноши рассказала, что сын пошел на это ради ее исцеления.