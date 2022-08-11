11 августа 2022, 13:45
Мужчину заподозрили в избиении сына за долгое хождение по магазину в Набережных Челнах
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Набережных Челнов, который подозревается в избиении несовершеннолетнего сына. Об этом написал сайт inkazan.ru.
По словам матери потерпевшего мальчика, мужчина отправил ребенка в магазин за батарейками и дал ему 20 минут. За опоздание и непослушание он избил ребенка, а затем пригрозил убить его.
В настоящий момент подозреваемый находится в СИЗО. Известно, что мужчина ранее уже избивал сына, а также был судим.