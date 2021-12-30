Мужчину заподозрили в избиении падчерицы в Удмуртии

В Удмуртии задержали 50-летнего жителя села Вавож, которого заподозрили в истязании своей несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщил портал Izlife со ссылкой на региональный Следком.

По версии следствия, мужчина систематически избивал 12-летнюю падчерицу на почве личной неприязни. Периодически он пускал в ход ремень. Правоохранители задержали его. Девочку изъяли из семьи. Ее поместили в социально-реабилитационный центр.