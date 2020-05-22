Мужчину заподозрили в избиении друга в Пензенской области

Пострадавший несколько дней жил у друга, однако тот устал от присутствия гостя. Вместе со своим знакомым мужчины начали выпивать. Хозяин пожаловался на надоедливого гостя и попросил его уйти домой. Когда мужчина отказался, владелец дома начал избивать его стулом.

Потерпевшего госпитализировали, а виновнику теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

«Если вы стали очевидцем преступления, сразу же сообщите об этом в полицию по номеру 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного). Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер. Ваша активная гражданская позиция поможет оперативно задержать нарушителей закона либо предотвратить преступление», — уточнили в пресс-службе.