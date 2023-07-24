Происшествия 24 июля 2023, 16:56 Мужчину задержали за съемку здания Минобороны в Москве после атаки дронов — Baza Baza: мужчину задержали за видеосъемку здания Минобороны России в Москве после атаки БПЛА РИА «Новости»

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Сегодня, в 4 часа утра, полиция задержала мужчину, который снимал здание Министерства обороны России. Для каких целей ему понадобились кадры гособъекта пока неизвестно, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов рано утром выехали на вызов. По дороге они заметили подозрительного мужчину. Он снимал здание Минобороны через несколько минут после налета дронов на Москву. По его словам, он слышал, как у министерства рухнул беспилотник.

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Тем не менее, полицейские не нашли рядом ни одного квадрокоптера. Мужчину доставили в отдел до выяснения всех обстоятельств.

Ранее украинский паблик заявил, что в центре Москвы 24 июля зафиксировали несколько прилетов беспилотников, один из них — в здание Минобороны России. Такая информация оказалась недостоверной.

Как сообщили в министерстве, утром 24 июля действительно была предпринята попытка атаки двумя БПЛА на объекты на территории Москвы. Благодаря работе средств РЭБ оба дрона потерпели крушение.