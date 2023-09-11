Происшествия 11 сентября 2023, 11:14 Мужчину задержали за прыжок на рельсы в московском метро МВД: мужчину задержали на трое суток за прыжок на рельсы в метро Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Ночью на станции Московского метрополитена «Кленовый бульвар» мужчина спрыгнул на рельсы. Нарушителя задержали на трое суток, сообщили в пресс-службе МВД России.

Информация о постороннем человеке на путях в метрополитене поступила в дежурную часть на станции «Кленовый бульвар». Прыжок мужчины на рельсы зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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На кадрах видно, что на платформе находятся двое мужчин. Один из них прыгнул на рельсы, а после с помощью друга он поднялся обратно на платформу за несколько минут до прибытия поезда.

Прыгуна задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Мужчину привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде трех суток ареста», — сказали в ведомстве.

Ранее москвичка выжила после падения на рельсы на станции метро «Кожуховская».