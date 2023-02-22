22 февраля 2023, 13:50
Мужчину задержали за предъявление поддельного водительского удостоверения в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали мужчину за предъявление сотрудникам правоохранительных органов поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили «Невские новости».
Сотрудники ГИБДД остановили три автомобиля. Все водители предоставили правоохранителям документы, которые вызвали сомнение в подлинности. В ходе проверок выяснилось, что удостоверения троих мужчин были поддельными.
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Одного из них задержали, другим нарушителям назначили меры пресечения в виде подписок о невыезде.
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Водители
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