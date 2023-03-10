Происшествия 10 марта 2023, 14:13 Мужчину задержали за попытку ограбления магазина в Петербурге

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Сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину, который пытался украсть товары из сетевого супермаркета в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости».

Мужчина взял в магазине гриль, электрическую мельницу для специй и скрылся. В тот момент, когда администратор магазина попыталась догнать грабителя, рядом проезжали росгвардейцы.

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Сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать мужчину, возбуждено уголовное дело.

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