Мужчину задержали за поножовщину в петербургском кафе

Полицейские задержали предполагаемого виновника в поножовщине в петербургском кафе. Об этом сообщили «Мэшсити» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Это случилось 3 мая текущего года. В одном из городских кафе между посетителями вспыхнул конфликт — предположительно, на почве ревности. В результате один из участников ссоры ударил 33-летнего петербуржца ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Теперь полицейские задержали подозреваемого - ранее судимого за убийство 36-летнего жителя Псковской области.