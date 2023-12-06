Происшествия 06 декабря 2023, 18:31 Мужчину задержали за отправку интимных фото после жалобы москвички Baza: в Москве задержали жителя Омска за отправку интимных фото без разрешения РИА «Новости»

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В Москве задержали 41-летнего жителя Омска, который отправил женщине интимное фото без ее разрешения. Если его вина подтвердится, ему грозит срок. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов статьи, 22 ноября в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая работала генеральным директором строительной компании. Она пожаловалась на мужчину, который прислал ей в личные сообщения фото гениталий.

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В результате оперативники начали расследование и через несколько дней установили личность подозреваемого.

Во вторник, 5 декабря, отправителя неприличных снимков задержали. В полиции возбудили дело о незаконном изготовлении порнографических материалов. Если фигуранта признают виновным, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

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