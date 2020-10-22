22 октября 2020, 12:26
Мужчину задержали за ложное сообщение о минировании домов в Ленобласти
Жителя деревни Лупполово в Ленинградской области задержали за ложное сообщение о минировании жилых домов. В среду, 21 октября, мужчина заявил, что в двух зданиях заложено взрывное устройство, пишет ИА «Невские новости».
Уточняется, что на место оперативно прибыли сотрудники МВД. Правоохранители осмотрели помещения и прилегающую территорию. Никаких признаков минирования обнаружено не было. Полицейские задержали ранее судимого неработающего мужчину 1987 года рождения.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.