facebook_pixel
    22 октября 2020, 12:26

    Мужчину задержали за ложное сообщение о минировании домов в Ленобласти

    Полина Петрова

    Жителя деревни Лупполово в Ленинградской области задержали за ложное сообщение о минировании жилых домов. В среду, 21 октября, мужчина заявил, что в двух зданиях заложено взрывное устройство, пишет ИА «Невские новости».
    Мужчину задержали за ложное сообщение о минировании домов в Ленобласти

    Уточняется, что на место оперативно прибыли сотрудники МВД. Правоохранители осмотрели помещения и прилегающую территорию. Никаких признаков минирования обнаружено не было. Полицейские задержали ранее судимого неработающего мужчину 1987 года рождения.

    В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.