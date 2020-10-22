Мужчину задержали за ложное сообщение о минировании домов в Ленобласти

Уточняется, что на место оперативно прибыли сотрудники МВД. Правоохранители осмотрели помещения и прилегающую территорию. Никаких признаков минирования обнаружено не было. Полицейские задержали ранее судимого неработающего мужчину 1987 года рождения.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.