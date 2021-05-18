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    18 мая 2021, 22:03

    Мужчину задержали в Петербурге после стрельбы в пенсионера

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге поймали уроженца Владимирской области, который стрелял из пневматического пистолета в пожилого горожанина. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным информагентства, стрельба произошла в Невском районе. Находясь на третьем этаже в парадной, мужчина угрожал пенсионеру и выкрикивал в его адрес оскорбления. Затем он достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону петербуржца. Правоохранители задержали злоумышленника.