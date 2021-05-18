Мужчину задержали в Петербурге после стрельбы в пенсионера

В Санкт-Петербурге поймали уроженца Владимирской области, который стрелял из пневматического пистолета в пожилого горожанина. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, стрельба произошла в Невском районе. Находясь на третьем этаже в парадной, мужчина угрожал пенсионеру и выкрикивал в его адрес оскорбления. Затем он достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону петербуржца. Правоохранители задержали злоумышленника.