Мужчину задержали в Домодедово за слова о бомбе

Неизвестный мужчина на стойке информации в аэропорту Домодедово заявил, что у него с собой бомба. Полицейские уложили его лицом в пол. Никакой взрывчатки они не нашли. Об этом «360» рассказал руководитель пресс-службы воздушной гавани Александр Власов.

«В 11:26 у стойки информации гражданин сообщил сотруднику оперативной группы о наличии у него взрывного устройства. В связи с этим были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности», — сообщил Власов.

По его словам, правоохранители не нашли никакой бомбы. Случившееся никак не повлияло на работу аэропорта: лайнеры взлетают и садятся по расписанию. Информации о том, зачем мужчина решил так поступить, пока нет.