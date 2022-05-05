Мужчину задержали с боеприпасами на вокзале в Уссурийске

Транспортная полиция задержала мужчину на вокзале в Уссурийске, у которого обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу МВД.

У мужчины нашли более 40 спортивно-охотничьих патронов, газовый револьвер, пусковое устройство для сигнальных патронов и сигнальное оружие.

Мужчина недавно вышел из тюрьмы. По версии полиции, оружие и боеприпасы он нашел на улице и забрал с собой.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу, написали «Дни.ру».