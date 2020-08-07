Мужчину задержали по подозрению в убийстве 22-летней девушки

Мужчину задержали по подозрению в убийстве 22-летней жительницы Ижевска, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

В среду, 5 августа отец девушки обратился к полицейским с заявлением об исчезновении дочери. Представители правоохранительных органов в краткие сроки обнаружили тело пропавшей. Подозреваемый в совершении убийства был задержан. Возбуждено уголовное дело, пишет портал IZHLIFE.

Уточняется, что в конце июля 40-летний мужчина познакомился с девушкой. Он пригласил ее на место своей работы, пилораму в Як-Бодьинском районе. В период с 29 по 30 июля между ними произошла ссора. По версии следствия, подозреваемый нанес жертве несколько ножевых ранений, в результате чего она скончалась.

Место происшествия было осмотрено, свидетели допрошены. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза, мужчину заключат под стражу.