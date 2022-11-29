Происшествия 29 ноября 2022, 12:39 Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней сестры в Ростовской области

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Полиция Ростовской области задержала 27-летнего жителя Каменска-Шахтинского, который подозревается в изнасиловании 13-летней сестры. Об этом написала rostovgazeta.ru.

Как рассказали в донском СУ СК РФ, в период с 2018 года по 2020 год мужчина не один раз насиловал девочку с применением грубой силы.

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Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

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