Мужчину забили до смерти в Удмуртии

В Ижевске задержали 55-летнего мужчину, которого заподозрили в смертельном избиении. Об этом сообщил портал Izlife со ссылкой на региональный следком.

По данным издания, драка произошла в минувшую среду в одном из квартир на улице Гагарина, которую задержанный арендовал у женщины-инвалида. К ним в гости пришел 46-летний мужчина, который жил там раньше. В какой-то момент он нелицеприятно выразился в адрес хозяйки, за что получил от подозреваемого серию ударов по голове. Пострадавший скончался от полученных травм.