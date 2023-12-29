29 декабря 2023, 10:31
Мужчину вытащили из Москвы-реки в районе Даниловской набережной
Спасатели ночью вытащили упавшего в Москву-реку мужчину у Даниловской набережной
Спасатели ночью выловили упавшего в Москву-реку прохожего. Он выжил, но получил серьезное переохлаждение, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В ведомстве уточнили, что в ночь на пятницу дежурным поисково-спасательной станции «Кожухово» сообщили, что в районе Даниловской набережной в реку упал человек.
Реклама
На место сразу выехал экипаж. В 40 метрах от берега спасатели увидели, как в водоеме барахтается мужчина. Его вытащили из реки и подняли на борт аэролодки. Оказав первую помощь, пострадавшего привезли на берег и передали медикам.
Представители департамента ГОЧСиПБ отметили, что сейчас мужчина находится в больнице с переохлаждением. Как он оказался ночью в реке — пока неизвестно.
Московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах города в связи с оттепелью. Специалисты постоянно замеряют толщину льда.
Спасатели
Москва 2023
Реклама
Реклама