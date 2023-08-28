Происшествия 28 августа 2023, 14:56 Мужчину в военной форме с сигнальным пистолетом задержали в Москве Переодетого в военного мужчину с сигнальным пистолетом задержали на юге Москвы РИА «Новости»

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После бытового конфликта на Паромной улице на юге Москвы полицейские задержали мужчину, который угрожал своему оппоненту сигнальным пистолетом. Об этом рассказала в Telegram-канале пресс-служба МВД России.

По данным правоохранительных органов, задержанный носил одежду, напоминающую обмундирование военнослужащего, и угрожал оппоненту предметом, похожим на пистолет.

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«Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, у него изъят сигнальный пистолет. В дальнейшем установлено, что он не имеет отношения к силовым или правоохранительным ведомствам», — заявили в пресс-службе МВД.

Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве, однако в дальнейшем мужчине может грозить и уголовное дело. Решение о его возбуждении может быть принято правоохранительными органами после установления всех обстоятельств происшествия.

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