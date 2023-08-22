Происшествия 22 августа 2023, 16:15 Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу Петербурга после драки с приятелем

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В Петербурге правоохранители завели уголовное дело на местного жителя, который сильно избил своего знакомого. Об этом написал «Петроград».

Случай произошел в ночь на 21 августа в Центральном районе города. Во время распития спиртных напитков между приятелями случилась ссора. Мужчина избил друга и оставил его окровавленного у дома на Советской улице.

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Прохожие обратились за помощью в больницу, сообщив, что какой-то мужчина сидит на скамейке и задыхается. Врачи диагностировали у пострадавшего множество переломов и черепно-мозговую травму.