Мужчину в платье с ножами задержали в храме в Москве

В Москве мужчина, одетый в платье, ворвался с ножами в храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в районе Измайлово. Никто не пострадал, опасного прихожанина быстро обезвредила охрана. Об этом священник храма Иоанн Паскевич сообщил РИА «Новости».

Замблагочинного Рождественского округа столицы рассказал, что мужчина в женском платье, вооруженный ножами, ворвался к ним в храм накануне, 10 января.

«Его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. <…> Он не успел ни на кого напасть», — сообщил Паскевич.

Священник добавил, что от действий этого мужчины никто не пострадал.

СМИ писали, что в Измайлово в храм ворвался мужчина с белой бородой и в розовом платье, который держал в руках ножи. Предположительно, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Пятый канал передавал, что в храме мужчина напал на 61-летнюю свечницу, а перед этим расхаживал по улице, размахивая ножами. Сообщалось, что задержанному 53 года, он проживает неподалеку от храма. Правоохранители выявили его по приметам. Полицейские рассказали, что мужчина был на в себе и прощался с какой-то кошкой, разговаривал с вымышленными людьми.

Ранее полиция организовала проверку в отношении россиянки, оголившейся на фоне храма в Москве.