Мужчину в наушниках сбила электричка в Ленобласти
В Ленинградской области под колеса электрички угодил мужчина и погиб. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой пресс-службу регионального управления на транспорте МВД.
По данным издания, авария произошла сегодня утром в районе железнодорожной станции «Мельничный ручей». По предварительной информации, мужчину сбила электричка, следовавшая от станции «Ладожское озеро» в Санкт-Петербург.
«Дни.ру» рассказали, что пострадавший не услышал звук приближающегося электропоезда, так как был в наушниках. Правоохранители устанавливают личность погибшего. Обстоятельства произошедшего выясняются.