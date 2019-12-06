Мужчину в наушниках сбила электричка в Ленобласти

По данным издания, авария произошла сегодня утром в районе железнодорожной станции «Мельничный ручей». По предварительной информации, мужчину сбила электричка, следовавшая от станции «Ладожское озеро» в Санкт-Петербург.

«Дни.ру» рассказали, что пострадавший не услышал звук приближающегося электропоезда, так как был в наушниках. Правоохранители устанавливают личность погибшего. Обстоятельства произошедшего выясняются.