Мужчину в Чувашии лишили родительских прав за избиения дочери

Уполномоченная по правам ребенка сообщила, что по решению суда мужчина был привлечен к уголовной ответственности и приговорен к обязательным работам. Федорова рассказала, что 11-летняя девочка продолжает общаться с отцом, который оказывает ей материальную поддержку.

Девочка была передана в приемную семью, ее опекун работает учителем. По словам омбудсмена, она хорошо учится, любит танцы, увлекается рисованием и читает стихи.

«Она очень любит папу, общается с ним. Папа материально поддерживает. Мамы нет, она давно уехала в другой регион», — сообщила Федорова.

Суд назначил мужчине в виде наказания 280 часов общественных работ.

Женщину, проживающую в Новороссийске, ранее приговорили к трем годам и одному месяцу колонии общего режима за избиения шестилетнего сына. У мальчика была диагностирована черепно-мозговая травма, его изъяли из семьи.