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    26 января 2021, 17:24

    Мужчину в Чувашии лишили родительских прав за избиения дочери

    Александр Блинов

    Житель Чувашии, избивавший свою несовершеннолетнюю дочь, был лишен родительских прав. Детский омбудсмен по республике Алевтина Федорова сообщила об этом радио «Говорит Москва».

    Уполномоченная по правам ребенка сообщила, что по решению суда мужчина был привлечен к уголовной ответственности и приговорен к обязательным работам. Федорова рассказала, что 11-летняя девочка продолжает общаться с отцом, который оказывает ей материальную поддержку.

    Девочка была передана в приемную семью, ее опекун работает учителем. По словам омбудсмена, она хорошо учится, любит танцы, увлекается рисованием и читает стихи.

    «Она очень любит папу, общается с ним. Папа материально поддерживает. Мамы нет, она давно уехала в другой регион», — сообщила Федорова.

    Суд назначил мужчине в виде наказания 280 часов общественных работ.

    Женщину, проживающую в Новороссийске, ранее приговорили к трем годам и одному месяцу колонии общего режима за избиения шестилетнего сына. У мальчика была диагностирована черепно-мозговая травма, его изъяли из семьи.