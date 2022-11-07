Мужчину в Бутове придавило кабиной грузовика | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 17:43 Мужчину в Бутове придавило кабиной грузовика Источник «360»: мужчину придавило кабиной грузовика в Бутове РИА "Новости"

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Мужчину придавило кабиной грузовика в Бутове. ЧП произошло на Миргородской улице, возле дома №13. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Оперативные службы получили сообщение о том, что мужчину придавило кабиной. Специалисты выехали на место.

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После откидывания кабины выяснилось, что пострадавший находится без сознания. Более подробной информации пока что не поступало.

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