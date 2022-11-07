Мужчину в Бутове придавило кабиной грузовика | 360°

07 ноября 2022, 17:43
Мужчину в Бутове придавило кабиной грузовика
Источник «360»: мужчину придавило кабиной грузовика в Бутове
Мужчину придавило кабиной грузовика в Бутове. ЧП произошло на Миргородской улице, возле дома №13. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Оперативные службы получили сообщение о том, что мужчину придавило кабиной. Специалисты выехали на место.
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После откидывания кабины выяснилось, что пострадавший находится без сознания. Более подробной информации пока что не поступало.
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МВД РФ
МЧС РФ
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