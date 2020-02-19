Мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ Бангкога, задержали

В результате стрельбы один человек умер и еще один пострадал. Выяснилось, что погибшая — экс-жена стрелка. Следствие предполагает, что подозреваемый убил ее из ревности.

28-летнего Данусорна Нумчароена задержали по обвинению в совершении предумышленного убийства, попытки убийства, в хранении огнестрельного оружия без разрешения и в ношении оружия в общественном месте без лицензии.