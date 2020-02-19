19 февраля 2020, 12:16
Мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ Бангкога, задержали
Накануне мужчина открыл огонь по посетителям торгового центра в Бангкоге. Полиция уже задержала подозреваемого. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
В результате стрельбы один человек умер и еще один пострадал. Выяснилось, что погибшая — экс-жена стрелка. Следствие предполагает, что подозреваемый убил ее из ревности.
28-летнего Данусорна Нумчароена задержали по обвинению в совершении предумышленного убийства, попытки убийства, в хранении огнестрельного оружия без разрешения и в ношении оружия в общественном месте без лицензии.