21 апреля 2020, 12:49
Мужчину, устроившего пожар, задержали в Кургане
В Кургане задержали мужчину, который спровоцировал крупный пожар. Он чуть не сжег деревню Малое Банниково Каргапольского района Курганской области. Об этом написало ИА Ura.ru.
Мужчина находился на заброшенной территории Старопросветского участкового лесничества ГКУ «Курганское лесничество». Подозреваемый кинул сигарету в сухую траву. Из-за этого началось возгорание.
У подозреваемого нет постоянного места жительства и регистрации. Его взяли под стражу и возбудили уголовное дело. В случае признания обвиняемого виновным ему грозит до четырех лет лишения свободы.