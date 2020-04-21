Мужчину, устроившего пожар, задержали в Кургане

Мужчина находился на заброшенной территории Старопросветского участкового лесничества ГКУ «Курганское лесничество». Подозреваемый кинул сигарету в сухую траву. Из-за этого началось возгорание.

У подозреваемого нет постоянного места жительства и регистрации. Его взяли под стражу и возбудили уголовное дело. В случае признания обвиняемого виновным ему грозит до четырех лет лишения свободы.