Мужчину, устроившего ДТП с тремя погибшими, будут судить в Ростовской области

В Ростовской области пойдет под суд водитель, спровоцировавший аварию с тремя погибшими.

Как сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, в августе прошлого года в Мартыновском районе Lada на встречной полосе столкнулась с автомобилем «ВАЗ». Водитель последнего авто и его два пассажира в результате столкновения получили смертельные травмы.

В отношении водителя Lada было возбуждено уголовное дело. После завершения расследования его рассмотрят в суде.