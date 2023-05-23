Происшествия 23 мая 2023, 15:27 Мужчину, угрожавшего возлюбленной ножом, задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал канцелярским ножом своей возлюбленной. Об этом написали «Невские новости».

Мужчину задержали накануне вечером в одной из квартир на проспекте Солидарности. Размахивая ножом, он пригрозил убийством своей любовнице и в какой-то момент ранил себя. Ему потребовалась помощь медиков.

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Мужчину доставили в больницу, а потерпевшая написала заявление в полицию.