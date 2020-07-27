Двоих мужчин ударила молния в московском парке. «Заводить» им сердце пришлось на месте

Скорая помощь госпитализировала двоих человек, которых ударило молнией во время ливня в Москве. Об этом сообщил источник «360». Пострадавшие получил травмы на улице Воскресенская около Мещерского пруда в районе Солнцево.

Молния ударила в толпу в Мещерском парке, но задела только двоих. Мужчины находились на берегу пруда под навесом. Оба пострадавших потеряли сознание, пропали пульс и дыхание. Спасатели смогли на месте восстановить сердцебиение обоих мужчин.

«Они оба уже в сознании, все помнят. Одного уже забрала скорая, второго забирает сейчас», — рассказал источник «360».

Ранее сообщалось, что на Москву обрушился мощный ливень с градом. Над городом сверкали молнии, вода затопила дороги и остановки общественного транспорта.