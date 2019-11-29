Мужчину ударили ножом в Пензенской области

Врачи, предположив криминальное происхождение раны, обратились в полицию. Как выяснилось, ранение мужчина получил в квартире на Зеленой улице. По подозрению в нападении задержали 44-летнего владельца жилплощади. Оказалось, что ранее он уже был судим.

«Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировала ситуацию пресс-служба УМВД России по Пензенской области.