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    28 мая 2021, 23:32

    Мужчину ударили ножом в драке на северо-востоке Москвы

    Валерия Шафирко, Евгения Бардонова

    Мужчины в состоянии алкогольного опьянения подрались на северо-востоке Москвы. Один из них нанес ножевое ранение другому. Двое подозреваемых были задержаны полицейскими, сообщили «360» в пресс-службе МВД.

    Драка произошла вечером на Большой Черкизовской улице возле дома № 1.

    «Гражданину причинили ножевое ранение, пострадавший направлен в медучреждение, двое подозреваемых задержаны полицейскими, доставлены в территориальный отдел полиции», — сообщил представитель пресс-службы.

    Он добавил, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Причины конфликта пока неизвестны. О состоянии потерпевшего не сообщается.

    Telegram-канал Life Shot опубликовал видео, на котором показано задержание подозреваемых. На кадрах также видно, что у пострадавшего мужчины рана на ноге.