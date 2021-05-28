Мужчину ударили ножом в драке на северо-востоке Москвы

Мужчины в состоянии алкогольного опьянения подрались на северо-востоке Москвы. Один из них нанес ножевое ранение другому. Двое подозреваемых были задержаны полицейскими, сообщили «360» в пресс-службе МВД.

Драка произошла вечером на Большой Черкизовской улице возле дома № 1. «Гражданину причинили ножевое ранение, пострадавший направлен в медучреждение, двое подозреваемых задержаны полицейскими, доставлены в территориальный отдел полиции», — сообщил представитель пресс-службы. Он добавил, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Причины конфликта пока неизвестны. О состоянии потерпевшего не сообщается. Telegram-канал Life Shot опубликовал видео, на котором показано задержание подозреваемых. На кадрах также видно, что у пострадавшего мужчины рана на ноге.